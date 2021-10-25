مصرع طفلين بحادثي دعس في الخليل وجنين

وطن: لقي طفلان، مساء اليوم الاثنين، مصرعهما في حادثي دعس منفصلين، في محافظتي الخليل وجنين.

ففي محافظة الخليل، لقي طفل (4 سنوات) مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في مدينة يطا جنوبًا.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد تعرض للدعس أثناء عبوره الطريق وسط مدينة يطا من قبل مركبة غير قانونية، الأمر الذي أدى في حينه لإصابة الطفل بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه الخطيرة .

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة وإلقاء القبض على سائق المركبة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وفي محافظة جنين، لقي طفل (سنتان) مصرعه إثر حادث دعس وقع داخل بلدة قباطية جنوبًا.

وأفاد ارزيقات بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوقوع حادث دعس من قبل مركبة لطفل أثناء تواجده بالقرب من منزله في بلدة قباطية، تحرك خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث، وتم نقل الطفل المصاب إلى أحد مشافي المدينة وأعلن الأطباء عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولًا.