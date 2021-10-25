الرئيس المصري يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وطن: قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وكتب الرئيس السيسي، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".