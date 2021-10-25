اشتية يرحب بالموقف الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني ويدعو الولايات المتحدة للحفاظ على حل الدولتين

وطن: رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي اعتبر فيه الاتحاد المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية، داعيا "إسرائيل" لوقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدمًا في العطاءات المعلنة لبناء 1300 وحدة جديدة في الضفة الغربية و83 وحدة في القدس الشرقية.

وطالب اشتية، الذي بدأ اليوم الاثنين جولة أوروبية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الولايات المتحدة والدول الأوروبية بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة للحفاظ على حل الدولتين، الذي طالما أكدتا حرصهما على حمايته.

واعتبر اشتية أن من شأن التراخي الدولي في التعامل بجدية مع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تشجيعها على القيام بالمزيد من الاستيلاء على أراضي ومنازل وممتلكات الشعب الفلسطيني.