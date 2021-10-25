إصابة شاب بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

وطن: أصيب شاب بالرصاص وعدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وسيّرت آلياتها العسكرية في مركز البلدة، وحي أبو شملة ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص في يده والعديد من المواطنين بالاختناق.

وذكرت المصادر أن عددًا من الشبان نجو من محاولات دعس من قبل دوريات الاحتلال.

(وفا)