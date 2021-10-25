ضبط اكثر من نصف طن حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل احد المعامل لتصنيع الحلويات في محافظة رام الله

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، وذلك خلال جولةٍ مشتركةٍ بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديرية الصحة على المحال التجارية والأسواق، مساء اليوم الاثنين، في محافظة رام الله والبيرة (575)كيلو حلويات وسكاكر تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وايضاً(120)كيلو مستلزمات تغليف حلويات غير صالحة للاستخدام،في احد معامل الحلويات لعدم التزامه بشروط السلامة والصحة العامة.

وقد أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكميات المذكورة،وتحويل القضية للنيابة العامة _نيابة الجرائم الاقتصادية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.