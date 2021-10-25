قوات الاحتلال تجري عمليات مسح وتصوير لـ25 دونما شرق الخليل

وطن: أجرت فرق هندسية تابعة للاحتلال، اليوم الاثنين، عمليات مسح وتصوير في أرض المواطن عارف جابر، بمنطقة البقعة مقابل مستوطنة "خارضينا" شرق مدينة الخليل.

وقال جابر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى "الادارة المدنية" داهمت أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما، وأجرت عمليات مسح وتصوير لها وهو ما ينذر بالاستيلاء عليها.

وأضاف ان نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المقاومة الشعبية هبوا لمساندته عدة مرات خلال الأشهر الماضية، وطردوا المستوطنين الذين حاولوا الاستيلاء عليها بالقوة.

وناشد جابر الجهات المختصة بمساندته وحماية أرضه من أطماع المستوطنين.

يذكر ان أراضي البقعة تعتبر "سلة الخليل الغذائية" وتشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم.

(وفا)