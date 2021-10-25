جيش الاحتلال يغلق مداخل بلدة ترمسعيا ويحتجز مئات المركبات

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدخل قرية ترمسعيا شمال رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تحتجز مئات المركبات بحجة إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين على ما يسمى "شارع 60" الذي يمر من أطراف القرية.

وأضافت المصادر أنه منذ قرابة 3 ساعات تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الخروج من قرية ترمسعيا بالمطلق، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات.