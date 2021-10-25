فلسطين تحصد المركز الثاني في ماراثون رم الدولي

وطن: فاز العداء الفلسطيني الدولي سامي اسعد، بالمركز الثاني في ماراثون رم الدولي الذي أقيم في الأردن، وشاركت فيه أكثر من عشر دول من بينها الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا وقطر والسعودية ومصر والأردن.

وأهدى العداء اسعد فوزه إلى الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال: إنه شارك في هذه المسابقة الدولية من خلال مؤسسة (مسافات بلا حدود) التي وجهت له الدعوة للمشاركة، وتم التنسيق مع قيادة الامن الوطني الفلسطيني.

وأضاف انه شارك في المسابقة أكثر من مائة وخمسين عداء عالميا، مشيرا الى ان مسافة السباق تبلغ 84 كم، بينها 42 كم عبر جبال وادي رم الاردنية دون توقف، حيث تم تتويجه بالمركز الثاني، فيما حصل العداء الأميركي على المركز الأول.

(وفا)