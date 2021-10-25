البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وطن: بحث البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم تحقيق التمكين الاقتصادي ويدفع عجلة التنمية والبناء في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي ومدير إدارة التمكين الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور نبيل غلاب والوفد المرافق له، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله.

وخلال اللقاء أكد السعدي على أهمية المشاريع التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز صمود شعبنا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي وهو ما يسهم أيضاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وذلك بفعل زيادة القطاعات المحلية المنتجة.

وشدد السعدي على حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية خاصة في مشاريعه التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين من خلال دعم القطاعات ذات الأثر التنموي المرتفع مثل التعليم والصحة والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة.

وناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني حالياً في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا خلال العامين الأخيرين والجهود التي بذلت ولا زالت لمواجهتها والوصول بمختلف القطاعات الاقتصادية إلى مرحلة التعافي.

وجرى اللقاء بحضور مسؤول الصناديق والمؤسسات المالية في إدارة التمكين الاقتصادي الأستاذ محمد مناعي ومدير صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني في إدارة التمكين الاقتصادي المهندس نواف عطاونة. ومن جانب البنك الإسلامي الفلسطيني مدير دائرة التمويل عبد الرؤوف علاونة ومدير دائرة إدارة المخاطر راغب حمدان.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تضم 57 دولة عضو، وتتمثل مهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine.