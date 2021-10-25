الاحتلال ينصب عدة حواجز ويقتحم ميثلون جنوب جنين

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من الحواجز العسكرية، واقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية بالقرب من الزبابدة والكفير، والجامعة العربية الأمريكية، وعلى الشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون في خطوة استفزازية، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي دون أن يبلغ عن أي اصابات