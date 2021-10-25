الصحة: 8 وفيات و438 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و438 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طوباس 14، جنين 23، ضواحي القدس 7، الخليل 33، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 12، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، سلفيت 0، قطاع غزة 314".

أما الوفيات فكانت كالتالي: سجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان من جنين، حالة من طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.