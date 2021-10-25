مداهمات واعتقالات بينهم أطفال من مناطق متفرقة بالضفة

وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين أنس عدنان حمارشة وهو أسير محرر بعد الاعتداء عليه بالضرب وبعد تفتيش منزله بهمجية، ومصعب بلال حرز الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، واعتقلت المواطن أحمد صلاح أبو عذاب، كما اعتقلت المعلم عبد الباسط معطان، بعد أن داهمت منزله في البيرة، رغم خطورة وضعه الصحي، كونه يعاني من مرض السرطان.

من بلدة الزاوية غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين: ياسر عرفات، وهيثم شقير، وكلاهما يبلغان من العمر 10 أعوام، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.