الامم المتحدة: جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام ويجب أن تتوقف فورا

رام الله - وطن: أعربت الأمم المتحدة، عن "بالغ قلقها" إزاء إعلان سلطات الاحتلال عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صحفي أصدره في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال، عن طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، "نعرب عن القلق" إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف: "أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور".