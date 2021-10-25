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أنباء عن انقلاب بالسودان واعتقال وزراء ومسؤولين في حكومة حمدوك
مداهمات واعتقالات بينهم أطفال من مناطق متفرقة بالضفة
الامم المتحدة: جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام ويجب أن تتوقف فورا
صرف العملات مقابل الشيكل
في أكتوبر الوردي.. الموسيقى أداة للتوعية والتأثير
انعطافة في مجريات المحاكمة.. أربعة من عائلة "بنات" يقدمون شهاداتهم في محاكمة قتلة الناشط نزار بنات
"وطن" تتابع.. العدوان الاحتلالي على مؤسسات المجتمع المدني، ماهو المطلوب للتصدي له؟
خالد بطراوي يكتب لـوطن: الإعوجاج... هلوسات
تصنيف المؤسسات "بالارهاب" حلقة جديدة في استهداف العمل الاهلي
حالة الطقس: اجواء خريفية معتدلة
قناة عبرية: الاتحاد الاوروبي غاضب من تصنيف الاحتلال لمؤسسات فلسطينية "إرهابية"
جيشُ الإدانات والشجب لن يُخيف عدوّاً ولن يصنع صديقاً!
الصحة العالمية: القضاء على فيروس كورونا "خيار" في ظل توافر "كل الأدوات"
العراق.. اكتشاف معاصر نبيذ وجداريات آشورية عمرها 2700 عام
الرئيس عباس يطالب الإدارة الأميركية يإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن
قلقيلية: وفاة طفلة رضيعة وإصابة حرجة لطفلين في حريق بمنزل عائلتهم
مجلس الوزراء يقر مشاريع تطويرية لمحافظة بيت لحم تتجاوز (80) مليون دولار
صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد
ريال مدريد ينتصر في الكلاسيكو في عقر دار برشلونة
الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا من مخيم جنين
صرف العملات مقابل الشيكل
25.10.2021
08:32 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.21 شيكل
الدينار: 4.53 شيكل
اليورو: 3.74 شيكل
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