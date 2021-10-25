وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

صرف العملات مقابل الشيكل

25.10.2021 08:32 AM
صرف العملات مقابل الشيكل

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.21 شيكل

الدينار: 4.53 شيكل

اليورو: 3.74 شيكل 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير