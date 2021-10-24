قناة عبرية: الاتحاد الاوروبي غاضب من تصنيف الاحتلال لمؤسسات فلسطينية "إرهابية"

وطن: ذكرت قناة عبرية، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي "غاضب" من قرار الاحتلال، باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية أهلية، منظمات "إرهابية".

وقالت قناة (كان) الرسمية، عبر صفحتها في موقع "تويتر": "ليس فقط الولايات المتحدة؛ دول الاتحاد الأوروبي غاضبة أيضًا من قرار اعتبار المنظمات الفلسطينية الست على أنها منظمات إرهابية".

وأوضحت القناة أن حكومة الاحتلال لم تبلغ دول الاتحاد الأوروبي بالقرار قبل إعلانه، و(الأخيرة) ستطلب توضيحا من تل أبيب بشأن ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، الجمعة، إن تل أبيب لم تخطر واشنطن قبل إدراجها المؤسسات الفلسطينية الست "منظمات إرهابية"، مضيفة أنها "ستطلب توضيحا" منها حول الأسس التي اعتمدتها إسرائيل لذلك التصنيف.

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