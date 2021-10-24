قلقيلية: وفاة طفلة رضيعة وإصابة حرجة لطفلين في حريق بمنزل عائلتهم

وطن: قال الدفاع المدني ان طواقمه اخلى مساء اليوم الأربعاء ستة أطفال أثر حريق داخل شقة سكنية بحي كفر سابا في مدينة قلقيلية. .

وذكر طاقم الاطفاء الذي وصل المكان أن ثلاثة أطفال هربوا من النيران إلى سطح المنزل بينما حاصرت النيران ثلاثة أطفال منهم طفل رضيع وطفلين من عمر أربعة لست سنوات ووصفت المصادر الطبية إصابتهم بالحرجة .

وقال الجهاز ان الطواقم عملت على إخلاء الأطفال الست وتسليمهم للطواقم الطبية التي أعلنت لاحقاً وفاة الطفلة الرضيعة وباشرت الطواقم باخماد النيران والسيطرة عليها وحدت من امتدادها .