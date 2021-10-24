صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد

وطن: فاز نادي ليفربول بخماسية نظيفة في شباك مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ). في وقت سجّل المصري محمد صلاح هاتريك تاريخي لصالح الريدز.

وافتتح نابي كيتا أول أهداف ليفربول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز ديوجو غوتا الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد (الدقيقة 13).

في حين أكمل محمد صلاح الخماسية لهاتريك تاريخي لم يفعلها لاعب في ليفربول على ملعب أولد ترافورد، حيث عرين الشياطين الحمر، منذ عقود بعيدة.

وأحرز هدفين متتالين في أواخر الشوط الأول (الدقيقة 38، +45)، ثم عاد للتسجيل في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة رقم قياسي آخر صلاح، حيث اعتلى قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، خلال لعبه لصالح تشيلسي وليفربول، متجاوزًا الإيفواري ديديه دروغبًا (104 أهداف).

وشهدت المباراة طرد بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، بعد حصوله على بطاقة حمراء جراء تدخله العنيف مع لاعب ليفربول نابي كيتا، الذي خرج من الملعب محمولا.

وعادة ما تتسم لقاءات الفريقين بالحماس والمنافسة الشديدة، بينما بدا ليفربول مُسيطرًا على أحداث مباراة اليوم.

وفيما واصل مانشستر يونايتد (14 نقطة)، الذي يحتل المركز السادس، نزيف النقاط في آخر 5 مباريات، نجح ليفربول (21 نقطة) في استعادة الوصافة الدوري ومطاردة تشيلسي (22 نقطة).