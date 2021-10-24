الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وطن: طرحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية، في مستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)، و"أريئيل" (729)، و"الكانا" (102)، و"غيفع بنيامين" (96)، و"عمانوئيل" (57)، و"كارني شومرون" (22)، و"بيتار عيليت" (1).

وتعتزم حكومة الاحتلال، المصادقة على بناء 3,144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل؛ للمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الضخم.

وستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكبرها في مستوطنتي "رفافا" (399 وحدة استيطانية) و"كدوميم" (380) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخ ا" (286) وحدة استيطانية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد حذرت سلطات الاحتلال من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، خطة الاحتلال بشأن الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت حركة "السلام الآن" ، إن حكومة الاحتلال الحالية، تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو.

وأكدت الحركة وفق ما نشرته صحيفة "معاريف"، أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن "إسرائيل" وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.