إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة مناصرة للأسرى في الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت دعما للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعترضت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام جامعة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت اليها نقابة العاملين في جامعة الخليل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المضربين الذين يصارعون الموت.

وقال نقيب العاملين في جامعة الخليل موسى عجوة، إن الأسرى هم من دفعوا حريتهم من أجل الوطن، ويجب على الجميع العمل من أجل الإفراج عنهم.

ودعا الناطق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

وأشار إلى أن قيادات الحركة الأسيرة في كافة السجون قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض مصلحة سجون الاحتلال الافراج عنهم.