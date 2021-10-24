الاحتلال يثبت الأمر الإداري للأسير المضرب شادي أبو عكر

وطن: ثبتّت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّ الأسير شادي أبو عكر، المضرب منذ 61 يوما، لمدة ستة أشهر.

وبيّن محامي نادي الأسير جواد بولس، أنّ "قضاء الاحتلال ادّعى بأنه لم يجد أي سبب لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير أبو عكر"، مضيفا أنه سيستأنف على قرار التّثبيت.

وأشار إلى أن الأسير أبو عكر يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتقوم إدارة السّجن بنقله إلى المستشفيات، وإعادته إلى السّجن، مع كل تدهور يطرأ على حالته، علما أنه أصبح يعاني من مشاكل في النظر، وتقيؤ، وضعف جسدي، وبطء في الكلام والحركة، وكذلك من أوجاع في كافة أنحاء الجسد.

يشار إلى أن الأسير أبو عكر (37 عاماً)، من مخيم عايدة في بيت لحم، أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو متزوج وأب لطفلين، وأمضى سابقاً عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقاً أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّاً (بلا تهمة).