وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و279 اصابة جديدة بكورونا و1113 حالة تعافي في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، أريحا والأغوار 9، الخليل 46، جنين 17، بيت لحم 10، قلقيلية 3، طولكرم 7، نابلس 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 2، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 139".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، أريحا والأغوار 14، الخليل 46، جنين 27، بيت لحم 17، قلقيلية 7، طولكرم 8، نابلس 44، ضواحي القدس 12، سلفيت 8، رام الله والبيرة 23، قطاع غزة 900".

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، 3 حالات في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 110 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.