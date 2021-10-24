7 وفيات و139 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حالة وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بقطاع غزة عقب إجراء 777 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، إنّه تم تسجيل 900 حالة تعافي من الفيروس؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 173622حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1538.

وبينت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 182079، وأن إجمالي الحالات النشطة 6919 حالة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 115.

وبشأن الطعومات، وذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، بينما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 469481 شخصًا.