الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يدين تصنيف الاحتلال لست مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهاب"

وطن: أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بتصنيف ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني بالإرهابية.

وأكد الاتحاد على ان إغلاق هذه المؤسسات هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني وهو نهج تتبعه حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد مؤسسات الشعب الفلسطيني لمنع تفاعل مؤسساتنا الوطنية في أداء دورها نحو الحرية والاستقلال.

وقال الاتحاد إن هذا القرار المجحف والمريع وغير القانوني ضد هذه المؤسسات التي تعمل على تعزيز صمود الانسان الفلسطيني والتي حققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد ابناء شعبنا يعتبر بمثابة شن حرب على المؤسسات النسوية والحقوقية والصحية، وما هذه الاحكام والأوامر العسكرية الا اعتداء سافر على حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الامم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة "إسرائيل" على ما ارتكبته وترتكبه ضد أبناء شعبنا ومؤسساته وحلمه بالاستقلال والانعتاق من الاحتلال.