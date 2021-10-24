الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم اليوم

وطن: أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأنه من المتوقّع أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثة أسرى من بلدة العبيدية في محافظة بيت لحم، وذلك بعد انتهاء محكومياتهم.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسرى هم: نايف محمود ربايعة ونمر علي ربايعة وعبد الله حسين الردايدة، لافتاً إلى أن الأسيرين ربايعة معتقلان منذ تاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، ومحكومان بالسجن لـ(15) عاماً، فيما الأسير الردايدة معتقل منذ تاريخ 25 نيسان/ ابريل 2007، ومحكوم بالسجن لـ(14 عاماً ونصف).

وبيّن نادي الأسير أنه سيتم الإفراج عنهم من سجن "النقب"، عبر الحاجز المقام على مدينة الظاهرية.