الرئيس يتفقد مشروع "منتجع وفلل لاكاسا هايتس" في أريحا





وطن: تفقد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، منتجع وفلل لاكاسا هايتس "أحد مشاريع لاكاسا القابضة" في مدينة القمر- أريحا.

وكان في استقبال المهندس عماد جابر رئيس مجلس إدارة لاكاسا القابضة ومجموعة من القائمين على المشروع.

واستمع الرئيس الى شرح حول المشروع وسير العمل فيه، وأهميته في دعم وتطوير القطاع السياحي، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة للمواطنين.

كما تم استعراض اهمية وضرورة الاستثمارات السياحية في توفير المزيد من فرص العمل،والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والانفكاك عن الاحتلال خاصة في المناطق المصنفة "ج".

واثنى الرئيس على الجهود الاستثمارية التي يبذلها المهندس جابر ومجموعته الامر الذي من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.