والدة الأسير مقداد القواسمي: تدهو جديد طرأ على صحة ابني ووضعه خطير جدًا

وطن: قالت والدة الأسير مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ (94) يومًا، إنّ تدهورًا صحيًا خطيرًا طرأ على صحّته، مطالبة بالتحرّك الفوري لإنقاذه.

وبيّنت أنّ علامات اصفرار بالوجه، وبياض بالشفاه، وارتفاع بدرجات الحرارة، وتسارع بنبضات القلب، بيّنها فحوصات طبيّة لابنها المضرب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، بعد زيارتها له اليوم في مستشفى "كبلان".

وأضافت أنّه يعاني من رجفة شديدة، وآلام في الظهر، وشدّ بالأعصاب، مشيرة إلى أنّها لا تثق بالطب ولا مستشفيات الاحتلال.

وطالبت الملك الأردني عبد الله الثاني، والسلطة الفلسطينيّة، بالتدخّل لإنقاذ حياة ابنها ونقله إلى مستشفيات أردنيّة أو فلسطينيّة، وسط تشكيكها بالدواء المقدّم له في مستشفيات الاحتلال.

وناشدت بالوقوف مع ابنها ومناصرته في قضيته، معبرة عن ثقته به وبقضيته وكل خطوة يقوم بها "ولو وصل إلى درجة الموت في سبيلها".

وختمت "ابني يريد الحياة كأي شاب، ولكنهم لا يعطوه الفرصة، ويريدون سجنه متى أرادوا".