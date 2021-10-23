مصرع شاب في حادث طرق في النقب

وطن: لقي شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 25 قرب بلدة شقيب السلام في النقب، مساء اليوم السبت.

ووقع الحادث بين 3 مركبات على شارع 25 قرب شقيب السلام، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب في المكان وقدم العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بينهم شاب (20 عاما) بحالة متوسطة وآخران بحالة طفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وهذه الضحية الثانية في حوادث الطرق بالنقب خلال ساعات، بعدما لقي الشاب مراد مصلح أبو عاذرة (26 عاما) من شقيب السلام مصرعه في حادث انقلاب سيارة عن جسر في شارع 301 قرب ترابين الصانع.

ومنذ مطلع العام الجاري لقي 87 فلسطينيا من الداخل المحتل مصرعهم في حوادث الطرق.

(عرب 48)