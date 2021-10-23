الأمم المتحدة: جائزة العمل المناخي العالمي لمشروع مدينة غزة الصناعية للطاقة الشمسية

وطن: حصل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية، الذي أنشأته شركة "باديكو القابضة"، على جائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي العالمي بعنوان "الاعتماد على الذات"، وذلك ضمن فئة التمويل بغرض الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة بالتعاون ما بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومجموعة البنك الدولي وباديكو القابضة.

وتم الإعلان عن الفائزين في جائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي في مدينة بون الألمانية، وستقام مراسم تسليمها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) الذي سيعقد في مدينة جلاسكو البريطانية الشهر المقبل.

وتعتبر الجائزة الأممية للعمل المناخي، جائزة عالمية مرموقة تمنحها منظمة الأمم المتحدة للمناخ العالمي لأول مرة في فلسطين، تسلط الضوء على المشاريع الإبداعية وقدرة الشعوب في العالم على مواجهة التغيير المناخي.

وكان رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة بشار المصري افتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مدينة غزة الصناعية في شهر آذار/مارس الماضي، تماشيا مع رؤية باديكو القابضة بالاستثمار في المشاريع التطويرية الصديقة للبيئة، ويعتبر المشروع الأضخم من نوعه في فلسطين والثاني في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى (7.3) ميغا واط، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 12 مليون دولار.

ويؤمن المشروع الكهرباء لكافة المصانع والمنشآت التجارية والمؤسسات الدولية، القائمة في مدينة غزة الصناعية.

وأعرب المصري عن فخره بحصول المشروع على هذه الجائزة المرموقة من قبل الأمم المتحدة، خاصة أنه يعتبر حلا مثاليا للعجز الكبير في الطاقة الكهربائية الذي يعاني منه قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.