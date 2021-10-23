"الائتلاف المدني": قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية "إرهابية" باطل وبالغ الخطورة

وطن: أصدر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، بيانا موجها للمجتمع الدولي، أكد فيه أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، بتصنيف ست مؤسسات مدنية في الضفة الغربية منظماتٍ "إرهابيةً" بالغ الخطورة على الفضاء المدني الفلسطيني.

وأكد الائتلاف في بيانه الذي وصل وطن، اليوم السبت، أن قرار وزير الاحتلال بني غانتس اعتبار عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية قرار باطل حكماً، وهو مدفوع بتوجهات عنصرية تمييزية. وان هذا القرار امرا يعد خطوة بالغة الخطورة على العمل المدني الفلسطيني.

وطالب الائتلاف المدني دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختلفة برفض القرار ووقف تبعاته.

ورأى الائتلاف المدني أن هذا التصنيف يأتي على خلفية دور هذه المؤسسات الست ومختلف المؤسسات المدنية في فضح الدفاع عن المنظومة الحقوقية، وفضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي، ويمثل هذا القرار فيما يمثله وثب "قفزة" على الشرعية الدولية، في محاولة لصم اذان الحقيقة، وذر لرماد العنصرية في عيون الحق.

ودعا الائتلاف المدني منظمات حقوق الانسان الدولية وحكومات العالم الضغط على حكومة الاحتلال وكف يدها عن عمل المؤسسات المدنية الفلسطينية ودورها الحيوي في بناء الانسان الفلسطيني، وعدم التدخل في حق الفلسطينيين في تكوين المؤسسات وحقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم المشروعة في المحافل الدولية والدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني في مختلف الميادين.



ويتشكل الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، من عدة مؤسسات، هي: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان.