الاحتلال يفرج عن أبناء عائلة صيام من جبل المكبر بعد الاعتداء عليهم

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال، عن 4 مقدسيين، اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم والاعتداء عليهم في قرية جبل المكبر، قبيل منتصف ليلة أمس الجمعة.

وأوضحت عائلة صيام أن الشرطة أفرجت عن الحاج إبراهيم موسى صيام 71 عاما، وحفيده إبراهيم رائد صيام، وعلاء صيام وعمر صيام، بعد توقيفهم واحتجازهم في مركز التحقيق "المسكوبية".

وظهرت على الشبان علامات الضرب في الوجه والظهر، خاصة الشاب علاء صيام حيث رش بغاز الفلفل واعتدي عليه بأعقاب البنادق وبلكمات وبالأقدام، علما انه مريض بالقلب والكلى.

واقتحمت القوات المقنعة برفقة المخابرات والشرطة والقوات الخاصة، مساء الجمعة، منزلي لعائلة صيام وآخر لعائلة العباسي، وقامت بتفتيش كامل للمنازل الثلاثة وتخريب محتوياته، وخلال ذلك احتجزت المتواجدين داخل غرفة واحدة ومنعتهم من التحرك أو الحديث أو التصوير.

كما قامت القوات في بداية الاقتحام بالاعتداء على المتواجدين "الشبان وكبار السن"، بالضرب المبرح ورش بالغاز واعتدت على بعضهم بالضرب بأعقاب البنادق، ومنعت طواقم الاسعاف من تقديم العلاج لهم.