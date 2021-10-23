الحراكات الوطنية الفلسطينية: التضامن مع المؤسسات المدنية الفلسطينية في وجه الارهاب الصهيوني هو واجب كل الأحرار"

وطن: أكدت "الحراكات الوطنية الفلسطينية" شجبها لـ"القرار العسكري الإسرائيلي" باعتبار ست مؤسسات مدنية فلسطينية منظمات "ارهابية"؛ "بالرغم من تاريخها المعروف وطنيا ودوليا منظمات حقوقية على الصعيد الفلسطيني والدولي، وكونها منظمات تربوية أو اجتماعية وتنموية تحظى بثقة الفلسطينيين والدول والمؤسسات المدنية العربية والأوروبية بشكل خاص"، على حد تعبيرها.

وشددت على أن "التضامن مع المؤسسات المدنية الفلسطينية في وجه الارهاب الصهيوني هو واجب كل الأحرار وقوى الخير عموما؛ "ولكننا نحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية خاصة في عدم السماح بتمرير القرار العسكري الصهيوني العنصري المذكور؛ ونطالب كافة المؤسسات الرسمية والدبلوماسية بمتابعة حثيثة لهذا العدوان والعمل على وقفه والتعهد بعدم العودة لمثل هذه القرارات".

وأعلنت الحراكات دعمها للمنظمات الأهلية الواقع عليها العدوان، "وسوف نشارككم كل خطوات الرد الممكنة، وفي الميدان ووفق ما ترونه من خطوات دفاعا عن حقوق المؤسسات المدنية المستهدفة".

