ست مؤسسات أهلية فلسطينية تؤكد مواصلتها عملها ورفضها لقرار الاحتلال بتصنيفها منظمات "إرهابية"

وطن: أكدت ست مؤسسات أهلية فلسطينية رفضها لقرار الاحتلال بتصنيفها منظمات "إرهابية"، وأكدت مواصلتها العمل رغم قرار الاحتلال. مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.

وخلال مؤتمر صحفي، عقدته المؤسسات اليوم السبت، في رام الله، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن قرار الاحتلال هو مفاجئ، ويأتي في إطار سياسي وليس "أمني". مضيفا: أنه رغم القرار ستستمر المؤسسات في عملها.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات ومحاولة اسكات صوتها على المستوى الدولي.

وطالبت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع استراتيجيات قانونية وعملية لحماية هذه المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دوليا

وأكدت أن قرار الاحتلال الأخير جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق عليها وحمالات التشهير التي انتهت بتصنيفها كمنظمات "إرهابية".

من جهته قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، إن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في هذه المؤسسات. مطالبا المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع قرار الاحتلال

وأدن حجازي قرار حكومة الاحتلال العدائي واستهداف مؤسسات تسعى إلى فضح جرائم الاحتلال.

وحول دور السلطة في مواجهة قرار الاحتلال، أوضح حجازي إن السلطة لا تكتفي بالبيانات، وهناك متابعة حثيثة مع المؤسسات الدولية. مضيفا: سنواصل دعم هذه المؤسسات والدفاع عنها، ونطالب المجتمع الدولي الوقوف معها.

واعتبر أن الموقف الدولي باهت، مما جعل الاحتلال يتجرأ على اعتبار هذه المؤسسات "إرهابية". وقال: نتوقع من المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار بيان هام في هذا الإطار يعبر عن الرفض المطلق لهذا القرار.

وحمل حجازي، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة العاملين في هذه المؤسسات.

وأعلنت حكومة الاحتلال، أمس الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون وتصنيفها كمنظمات "إرهابية".

وقرار الاحتلال يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.