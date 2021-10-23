إصابة المواطن " عبد الناصر ناجي " و إحراق وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شمال رام الله

وطن: أصيب مواطن بحروق، اليوم السبت، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عوض أبو سمرة في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن نحو 20 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "عيدي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على المواطن عبد الناصر ناجي، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة.

وتابع أبو سمرة، أن المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعبطوا إطارات ثلاث أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها.