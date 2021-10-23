9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا و1072 حالة تعافٍ

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1072 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالتان في طولكرم، وحالة في جنين، وأخرى في قلقيلية.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 16، أريحا والأغوار 8، قلقيلية 5، طوباس 4، ضواحي القدس 2، بيت لحم 8، جنين 9، نابلس 13، رام الله والبيرة 18، طولكرم 1، سلفيت 0، قطاع غزة 136".

وأوضحت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 34، أريحا والأغوار 12، قلقيلية 7، طوباس 9، ضواحي القدس 11، بيت لحم 12، جنين 27، نابلس 32، رام الله والبيرة 25، طولكرم 12، سلفيت 30، قطاع غزة 888"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 106 مرضى، بينهم 10 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم في فلسطين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,460,573 جرعة، بينها 1,779,941 في الضفة، و680,632 في غزة.