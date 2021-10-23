5 حالات وفاة و136 إصابة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 5 حالات وفاة و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم إجراء 734 فحصًا مخبريًا خلال ال 24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 176، منها 128 حالة خطيرة وحرجة.

ولفتت إلى تعافي 888 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة أنه بذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 181940، وإجمالي الحالات النشطة 7687، وإجمالي المتعافين 172722، وإجمالي الوفيات 1531.

وحول التطعيمات، أوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590، في حين إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 467690 شخصًا.