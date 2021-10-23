مؤسسة الحق: لا يمكن إسكات صوت الحق من قبل دولة الارهاب

وطن: عبرت مؤسسة الحق عن رفضها الشديد تصنيف وزارة جيش الاحتلال، في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 ، لمؤسسة الحق وخمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى كـ "منظمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المحلي الإسرائيلي ، 2016 ودعت إلى التضامن والإجراءات الملموسة لضمان إلغائها الفوري.

وقالت في بيان لها وصل وطن، إن هذه الادعاءات الاسرائيلية التي لا أساس لها تمثل تصعيدًا مقلقا وغير عادل للاعتداءات على الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والحق في تقرير المصير، وهو استمرار لتشويه سمعة دولة الاحتلال المنظم والواسع النطاق للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى نزع الشرعية والقمع والصمت واستنزاف عملهم ومواردهم.

وتابعت، أن التطبيق غير القانوني للقانون المحلي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة يعمل على ترسيخ الحفاظ على نظام الفصل العنصري الاستيطاني والاستيطاني من التمييز العنصري المؤسسي والهيمنة على الشعب الفلسطيني ككل.

وأردفت، "على مدى عقود ، كافحت مؤسسة الحق لإنهاء السياسات والممارسات الاستيطانية الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير". مشيرة الى أن مؤسسة الحق هي إحدى المنظمات الفلسطينية الرائدة التي تدعو إلى المساءلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ليس من قبيل المصادفة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير للإجراءات العقابية ضد مؤسسة الحق ومنظمات المجتمع المدني الزميلة ، جاء في أعقاب فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل في الوضع في فلسطين.

وأكدت أنها ستواصل بلا كلل جهودها لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الفظائع الجماعية الإسرائيليين.

وقالت: لقد أظهر تاريخ الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عنها، من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من العالم ، أن وسائل وأساليب الظالم لا حدود لها. في سعينا نحو تحرير فلسطين من نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ، لن يتم ردع أو إسكات عملنا كمدافعين عن حقوق الإنسان. نحن واثقون من تضامن أصدقائنا وشركائنا حول العالم في مواجهة هذه العقبات الموضوعة أمامنا.

ولفتت الى أن النضال الفلسطيني هو كفاح عالمي ضد القهر والحرمان من تقرير المصير سعيا لتحقيق العدالة والقدرة على العيش بكرامة، وسنبقى ثابتين على الدعوة إلى مستقبل كريم للشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين من قيود الحكم الاستعماري الإسرائيلي غير المشروع.

