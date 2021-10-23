بتعزيزات عسكرية.. 400 مستوطن يقتحمون خلة النحلة جنوب بيت لحم

وطن: اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، اليوم السبت، أراضي منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي واد رحال عمار حجازي، بأن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة " افرات" اقتحموا خلة النخلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية.

يذكر أن آليات الاحتلال قد جرفت الأربعاء الماضي 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون في المنطقة المذكورة، كما دمرت جدرانا استنادية وقواعد بناء منزل قيد الانشاء.