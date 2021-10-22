وزير الزراعة : اتحاد لجان العمل الزراعي جمعية مرخصة بموجب القانون الفلسطيني وتعمل ضمن رؤية وزارة الزراعة

وطن: أكد وزير الزراعة رياض العطاري رفض الحكومة ووزارة الزراعة اعتبار المؤسسات المدنية الفلسطينية مؤسسات ارهابية ، معتبرا أن خلفية هذا القرار ناجم عن دور هذه المؤسسات في فضح سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف يوميا كل مكونات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، وأشار في معرض تعليقه على اعتبار القرار الإسرائيلي جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي منظمة إرهابية هو قرار سياسي إسرائيلي يهدف إلى محاربة اي جهد تنموي في المناطق المسماة" ج "، ورسالة الى كل المؤسسات الفلسطينيةالزراعية الأخرى لثنيها عن دورها الهام في دعم القطاع الزراعي الى جانب وزارة الزراعة والقطاع الخاص في هذه المناطق.

ووجه العطاري رسالة الى المؤسسات الدولية تحديدا الداعمة لقطاع الزراعة بضرورة رفض هذا القرار وعدم التجاوب مع الدعوات الإسرائيلية ، وشدد على اهمية استمرار التعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي وكل المؤسسات الأخرى العاملة والناشطة في خطة العناقيد الزراعية التي تستهدف دعم التنمية الزراعية في مناطق القدس والمناطق المسماة "ج" والأغوار بشكل خاص.

معتبرا أن استمرار الاستيطان واعتداءات المستوطنين على المزارعين والاراضي الزراعية يمثل حالة إرهابية.