صور لقرار ادعاء الاحتلال ل 6 مؤسسات أهلية ومدنية فلسطينية بأنها "ارهابية"

وطن: صنّف وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، والمؤسسات الأهلية، على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها ما تسمى بوزارة القضاء "الإسرائيلية"، اليوم، الجمعة.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وتعمل المؤسسات الأهلية، والمدنية، وهي "مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأه الفلسطينيه، اتحاد لجان العمل الرراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركه العالميه للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين"، تعمل في مجال الدفاع عن الاسرى، وتقديم الخدمات الصحيه والزراعيه للفئات المهمشه ودعم الشباب والمرأة.

واستعان بيان فيما تسمى بوزارة "القضاء الإسرائيلية" بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.