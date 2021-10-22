الهيئة المستقلة: قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" تصعيداً خطيراً ضد العمل الأهلي الفلسطيني

وطن: استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، قرار ما يسمى وزير الجيش الإسرائيلي في حكومة الاحتلال بيني غانتس، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية وتنموية، على أنها "منظمات إرهابية".

واعتبرت الهيئة في بيانٍ لها وصل وطن نسخة منه، أن القرار يُعد استمراراً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني. وجزءا من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، وبسبب الدور الهام للعمل الأهلي الفلسطيني في ملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته الاقتلاعية.

وأكدت على أن استمرار سياسة سلطات الاحتلال، الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

ودانت الهيئة، قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات الست وهي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.