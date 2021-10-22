بعد قرار الاحتلال اعتبار ست مؤسسات أهلية ومدنية بأنها "ارهابية".. الشعبية لوطن: توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للشعبية هو محاولة للتأثير على مكانتها في الأوساط الدولية

وطن: دان كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية ومدنية فلسطينية، بأنها "ارهابية"، معتبراً أن القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.

وقال الغول، خلال حديثٍ خاصٍ لوطن، أن هذا الاجراء هو محاولة لتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها تجاه قطاعات الشعب الفلسطيني، ومحاولة للجم دور هذه المنظمات لفضح السياسات الاسرائيلية على مختلف الصعد، والتأثير على دورها في أوساط المجتمع الدولي، وأوساط حركة "بي دي إس" التي تدعو إلى مقاطعة الاحتلال، حيث تمكنت هذه المنظمات من لعب دور في أن توسع دائرة المقاطعة لدولة الاحتلال.

وبين أن هذا القرار، جاء لحرف الانظار عن جهود المنظمات الحقوقية التي تعمل على ملاحقة دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، فهي جزء من السياسة العامة ازاء كل من يناهض الاحتلال، وسياساته ويعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضح الغول، أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة للتأثير على مكانتها في الأوساط الدولية، وبالنسبة للشعب الفلسطيني فإن من ينتمي للجبهة الشعبية، فهو شرف كبير.

وأكد على أن الجبهة الشعبية، تعمل وفق برنامجها، لتقديم الخدمات، لقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، وستستمر في هذه السياسة بعيداً عن أي تأثيرات.

وشدد على أن محاولة رشق الاتهام بأن هذه المنظمات والمؤسسات، تتبع الجبهة الشعبية، فهذا من أجل الحد من تأثير هذه المؤسسات في الأوساط الدولية، واضعاف قدرتها على تقديم المساعدات المطلوبة للمجتمع الفلسطيني.

وبين أن الأمر لن يتوقف عند هذه المنظمات الستة، وهناك منظمات أخرى سيستهدفها الاحتلال، في محاولة منه لايقاف وتعطيل أي جهد وصوت فلسطيني يقوم بفضح سياسات الاحتلال.

وأضاف " المطلوب الآن هو توحد جميع مؤسسات المجتمع المدني، واسنادها من قبل كل القوى السياسية الفلسطينية، والجهات الرسمية الفلسطينية، بقطع الطريق أمام هذه السياسة الاسرائيلية التي تستهدف الجميع".