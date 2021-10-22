اشتية يعلق على قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"

وطن: رفض رئيس الوزراء محمد اشتية قرار دولة الاحتلال، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، قرار الاحتلال، بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.