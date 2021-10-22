حزب الشعب يدين موقف وزير حرب الاحتلال وهجمة حكومته على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

وطن: دان حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، موقف وزير حرب الاحتلال، "بيني غانتس"، وأجهزة حكومته، من المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وحملة التحريض التي يمارسونها ضدها، وآخرها اعلانهم تصنيف بعض هذه المؤسسات بأنها "إرهابية" على حد زعمهم.

وأكد الحزب في بيان صحفي، وصل وطن نسخة منه، على أن حملة التحريض المنظمة تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بما في ذلك الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها مؤسسات (الحق للدفاع عن حقوق الانسان، الضمير، اتحاد لجان المرأة، لجان العمل الزراعي، لجان العمل الصحي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين)، تأتي في إطار العداء السافر لشعبنا بكل مكوناته ومؤسساته، وهي تستهدف الحقوق والرواية الفلسطينية، وكذلك اعاقة عمل هذه المؤسسات التي ترصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه وحماية حقوق الانسان وتقديم الخدمات الانسانية للمجتمع المحلي.

وأكد حزب الشعب في بيانه، أن الإرهاب الحقيقي هو دولة الاحتلال وحكوماتها وأجهزتها، وجرائمهم المتواصلة بحق شعبنا.

وأعرب الحزب عن تضامنه مع المؤسسات المذكورة، ودعا إلى أوسع التفاف رسمي وشعبي حول المؤسسات الأهلية المستهدفة، والتصدي لكل اجراءات الاحتلال بحقها.