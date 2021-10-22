وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1173 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، جنين 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 22، جنين 27، سلفيت 5، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم في فلسطين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,455,581 جرعة بينها 1,774,949 في الضفة، و680,632 في غزة.