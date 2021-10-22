رداً على تصنيف الاحتلال لـ6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية": اتحاد العمل الزراعي ومركز بيسان لوطن: "سنواجه القرار قانونياً ودولياً"

وطن: صنّف وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها ما تسمى بوزارة القضاء "الإسرائيلية"، اليوم، الجمعة.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وأوردت وزارة القضاء أسماء خمس مؤسّسات، هي "الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، ومركز "بيسان للبحوث والإنماء"، فضلا عن مؤسسة سادسة.

واستعان بيان فيما تسمى بوزارة "القضاء الإسرائيلية" بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتعقيباً على هذا القرار، قال المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، لـوطن" للأنباء، إن "تحريض الاحتلال على الاتحاد ليس بجديد، فقد قام خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بإغلاق الاتحاد لستة أشهر لاحقة. وقرار اليوم هو استمرار لنهج الاحتلال في التضييق على المؤسسات الستة والتي تعمل بشكل كبير في البلد، ويحاول الاحتلال إضعافها".

مضيفاً "حكومة الاحتلال خطيرة جدا وأهدافها واضحة وليس هناك ما يبرر هذا القرار. حكومة الاحتلال منزعجة من عمل الاتحاد في مناطق (ج) وتنمية وتطوير هذه المناطق واستصلاح آلاف الدونمات فيها".

وأشار إلى أن الاتحاد سوف "يبحث أبعاد هذا القرار قانونياً".

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحوث والإنماء لـوطن، أبي العابودي إن "القرار يعبر عن جوهر الاحتلال ومؤسساته سواء الجيش أو فيما يسمى بوزارة القضاء، هو جزء من الهجمة المستمرة على هذه المؤسسات وعلى الرواية الفلسطينية".

مشيراً إلى أن المؤسسات المستهدفة في هذا القرار "هي مؤسسات وطنية وفاعلة وادعاءات الاحتلال أنها مرتبطة بأحزاب غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أنها "مؤسسات تخدم الفلسطينيين وتوفر لهم الحماية ولولا ذلك لن يستهدفها الاحتلال بهذا الشكل".

وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إن موسسات الحق والضمير والعمل الزراعي و الصحي وبيسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال هي موسسات رائدة ومتقدمة في المجتمع الفلسطيني واما الارهاب الحقيقي فهو دولة الاحتلال.

وأضاف "كل الدعم والتحية والتقدير لهذه الموسسات والقائمين عليها"، مطالباً الجماهير الفلسطينية بوقفة جماعية من أجل افشال اجراءات الاحتلال.

وقال عابودي إن "مركز بيسان يقوم بعمل علني في ميدان الأبحاث والدراسات التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وتوضح أيضاً أثر الاحتلال في إعاقة التنمية في الأراضي الفلسطينية".

مردفاً أن المركز الذي يواجه مسلسلاً مستمراً من مضايقات الاحتلال منذ سنوات "سيبحث القرار وتداعياته مع محاميين وكيفية تحديه قانونياً ودولياً".

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز "بيسان" في رام الله منذ أشهر، وعبثت وحطمت العديد من محتوياته.

ومنذ سنوات، تشن "إسرائيل" حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.