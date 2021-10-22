عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": ملاحظات حول فعالية أو سلامة الادويه التي نستخدم!

شاركت قبل عدة أيام في ندوه تمحورت حول "سلامة الاغذيه والادويه" التي تصل الى المستهلك أو المريض، ومن المعروف أن هذا الموضوع يهم كل الناس في بلادنا، كما هو في البلدان الاخرى في العالم، الكبير والصغير، المرأه والرجل، لان الجميع وبشكل أو بأخر يستهلك أطعمه وأدويه، وبالتالي فأن من حقهم أو من حقهن أن تصل المعلومه الصحيحه اليهم أو اليهن حول ما يصل الى داخل الاجسام، وبالاخص في هذه الايام أو في في هذه الفتره، مع التصاعد المتواصل في نسبة ونوعية الامراض المزمنه أو غير الساريه التي تنتشر في بلادنا وفي البلاد المحيطه بنا، ومع غموض أو عدم وضوح الاسباب أو العوامل حول ذلك.

ورغم ان موضوع سلامة الاغذيه قد تم ويتم التطرق له بشكل واسع بسبب القلق المشروع حول هذا الموضوع، الا أن موضوع سلامة أو فعالية أو صلاحية الادويه البشريه لم يتم التطرق له بشكل واسع، وبالاخص عند المريض الذي يستهلك أدويه، وفي أحيان اذا لم تحقق الفائده المرجوه منها، فأن تداعيات استعمالها قد تكون وخيمه ومميته، وبالاخص حين يتم اخذ هذه الادويه لامراض خطيره، وخلال فترات زمنيه طويله، وبالتالي من حق المريض أن يعرف حول موضوعين مهمين يتعلقان بالدواء الذي يستهلك، وهما السلامه والفعالية.

وبالاضافه الى أهمية وصول المعلومه الصحيحه وبشكل منظم، الى المريض أو المستهلك الفلسطيني، حول سلامة وفعالية الدواء الذي يستهلك، تطالعنا الانباء بين الفينة والاخرى عن ضبط أو مصادرة، أو عن وجود أدويه ومستحضرات صيدلانيه أو طبيه غير صالحه، أو منتهية الصلاحيه، أو غير مرخصه، أو مجهولة المصدر في الاسواق الفلسطينيه، حيث تكمن ألخطوره أن هذه المستحضرات وربما كذلك بسبب رخص ثمنها، من الممكن أن تجد طريقها وبسهوله الى أيادي المستهلك وبالتالي الى داخل الجسم، وما لذلك من أثار ومن تداعيات، قد تكون فوريه على شكل تسمم أو أعراض مرضيه، أو أثار بعيدة المدى على شكل أمراض خطيره تظهر بعد فتره، بدون أو يكون من الصعوبه تفسيرها أو يكون الوقت قد مر للتعامل معها.

وهذا الوضع يتطلب وجود خطه متكامله لمكافحة الادوية والمستحضرات غير الصالحة او غير الفعالة او الفاسدة او المهربه أو في احيان التي يتم التبرع بها من هذه الجهه أو تلك الدوله، في السوق الفلسطيني، حيث أن محاولة ايصال ادوية او مستحضرات كيميائية مختلفة غير صالحة، اي لم تجتز الفحوصات المطلوبه، الى السوق ومن ثم الى المريض الفلسطيني تعتبر محاولات خطيرة ، لان تأثيرها سوف يكون على المريض الذي يتناولها على امل الشفاء او للتخفيف من حدة المرض او للعلاج، وبالتالي في حال عدم سلامة الادوية او مستحضرات التجميل او العلاج ، فأن مضاعفاتها قد تكون مميتة.

حيث من المعلوم ان شركات الادوية تقوم بتسويق الدواء، بالاعتماد على عاملين اساسيين، هما سلامة وفعالية الدواء، وبالتالي فإن افتقاد الدواء لأي من هاتين الصفتين سوف يؤدي الى عدم صلاحيتة، وقبل طرح الدواء الجديد في السوق، تقوم شركات الادوية العالمية بإجراء اختبارات السلامة ولسنوات طويلة على المادة الفعالة والمواد غير الفعالة الاخرى التي تدخل في تركيبة الدواء، وقبل ان يتم فحص او اختبار الدواء الجديد على المرضى وقبل ان يتم طرحة في السوق، يتم اجراء دراسات السلامة على حيوانات في المختبر او متطوعين اصحاء من البشر، وبالتالي ف‘ن تلوث الدواء ومن ثم عدم التأكد من ثبات المواد الكيميائية فية مؤشر على عدم سلامة الدواء، ويمكن ان تظهر اعراض عدم سلامة الدواء على المريض الفلسطيني بشكل فوري، او بعد فترة طويلة، وفي حال حدثت يعجز المريض او الطبيب عن ايجاد تفسير لها.

حيث نعرف أنه حسب القوانين المطبقة في اي بلد، فإن الدواء يجب ان يحمل تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، وكذلك الظروف البيئية لتخزين الدواء، وتاريخ انتهاء الصلاحية يعتمد على عدة عوامل، منها نوعية الدواء، وشكل الدواء اذا ما كان سائلاً، او صلباً، والطريقة التي يعطى بها للمريض، وطبيعة المواد الكيميائية المتواجدة في الدواء، وبالاخص المادة الكيميائية الفعالة، من حيث فترة ثباتها في شكلها الاصلي وعدم تحللها الى مواد كيميائية اخرى خلال فترة زمنية محددة، وكذلك الظروف المتوقع تواجد الدواء فيها من درجة الحرارة والرطوبة والضوء، وبالتالي فإن وجود ادوية في السوق منتهية الصلاحية يجب التعامل معة فورا على انها غير صالحة للاستعمال، وخاصة اذا كانت هذه الادوية تعطى لامراض حساسة.

وعند تعاطي الادوية فانها تذوب وتبدأ بالدوران مع الدم لكي تصل الى الموقع المسؤول عن المرض، وانها تحوي على مواد كيميائية فعالة، اي تلك المادة التي تعمل على مقاومة المرض من أجل العلاج، وكمية هذه المادة قليلة جدا مقارنة مع كمية الدواء، وكذلك تحوي مواد غير فعالة، يتم اضافتها الى تركيبة الدواء لتثبيت الحبة او لاعطاء لون او طعم محدد، او للمساعدة على ذائبية المادة الفعالة، او لاطالة عمر المادة الفعالة. وكل هذه المواد حتى لو انها غير فعالة بيولوجيا، قد يكون لها اثار جانبية او تفاعلات غير متوقعة، اذا ما تم اساءة استعمالها، سواء من حيث الكمية او النوعية او الخليط، ولذا فأنه حين التحدث عن فساد او عدم صلاحية الدواء، يجب اخذ محتوى الدواء من المواد غير الفعالة بعين الاعتبار.

ومن أجل مكافحة هذه الظاهره وبفعاليه، وبالاضافة الى الدور الرقابي الدوري الذي من المفترض أن تقوم به الجهات الرسميه متمثله في وزارة الصحه وغيرها من الدوائر ، من المفترض أجراء الفحوصات الدورية التي يتم تطبيقها على الادوية قبل تسجيلها او قبل تسويقها، وكذلك يجب اعادة اجراء الفحوصات المخبرية في حال الشك بفعالية او بسلامة الدواء، واذا كان هنك خلل بناء على نتيجة الفحوصات، يجب اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية، وانة يجب تطبيق القوانين الفلسطينية وبحزم وخاصة على الجهات التي تسوق الادوية والمستحضرات الفاسدة أو غير الصالحه ، وكذلك المستحضرات الكيميائية الاخرى من مواد تجميل ومنظفات وما الى ذلك.

ومن خلال خبرتي الطويله في التعامل مع موضوع الادويه، سواء من خلال الفحوصات المخبريه أو من خلال العمل على تطوير أدويه جديده في شركات عالميه، وبالاضافه الى دور الجهات الرسميه وفي بلادنا ممثله بوزارة الصحه، فأن هناك دورا هاما للمواطن الفلسطيني في الحد من وصول أدويه غير فعاله أو غير سليمه الى السوق الفلسطيني، وذلك من خلال الانتباة لامور تتعلق بسلامة او فعالية الدواء الذي يتناولة، واذا ما كان هناك اية مضاعفات غير طبيعية، يجب الابلاغ عنها الى الجهات المسؤولة فورا، او حتى من خلال ملاحظة شكل الدواء، اواللون، ومدى صلابة حبة الدواء، والطعم، وبالطبع النظر وقبل اخذ الدواء الى تاريخ الصلاحية وشروط التخزين، وحتى ملاحظة سعر الدواء خاصة اذا كان ارخص مما اعتاد علية، او ملاحظة اذا كانت عينة الدواء مكتوب عليها" ليس للبيع" او "للتبرع"، او اية ملاحظات خاصة اخرى يمكن ان تلفت الانتباه ، وانه في حال حدوث اية مضاعفات صحية أو عدم الشعور بالفائده من الدواء، من المفترض التوقف عن استهلاكه والتواصل مع الجهات المختصه.