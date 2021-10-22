مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، عدداً من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة وعمدت إلى احتجاز عدد من الشبان وحققت معهم ميدانيًا.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في البلدة مع قوة كبيرة من جيش الاحتلال التي داهمت في ساعة متأخرة بلدة يعبد وشرعت بإطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المواطنين مما تسبب بإصابة العشرات منهم باختناق.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على مواطنين، واحتجزوا مفاتيح 3 مركبات.

ومن مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود سميح شواهنة من سكان بلدة كفر ثلث أثناء مروره عن مدخل عزبة الطبيب شرق المدينة.

وفي بلدة الطور قرب مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله أبو رموز بعد التنكيل به والاعتداء عليه بالضرب المبرح.