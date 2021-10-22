بعد 9 أيام من الإضراب وأكثر من 40 يومًا من التمرد والعصيان.. تفاصيل اعلان أسرى الجهاد تعليق اضرابهم

وطن: أصدرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بياناً لها صباح اليوم الجمعة، توضيحًا لإعلان تعليق الإضراب عن الطعام الذي استمر على مدار 9 أيام لانتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم بعد عملية "نفق الحرية".

وقالت الهيئة في بيانها، إنها "أدارت مفاوضات صعبة ومعقدة تحت ضغط استمرار التمرد والإضراب المفتوح، وبعد 9 أيام من استمرار الإضراب المفتوح وأكثر من 40 يومًا من التمرد والعصيان، وفي فترة زمنية قياسية من عمر نضالات الحركة الأسيرة استطعنا بفضل الله تعالى إنجاز معظم أهداف وعناوين الإضراب".

وأضافت "وقد توافقت الهيئة القيادية بكافة أعضائها وبالاستماع إلى آراء مجلس الشورى العام والعديد من كوادر الحركة على إعلان تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام ووقف خطوات التمرد والعصيان".

وأكدت الهيئة أن "هذا الانتصار مسجل على اسم أسرى الجهاد الإسلامي كافة وجميع من ناصرهم وآزرهم من أبناء الحركة الأسيرة ومركباتها الوطنية، وهو انتصار لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم الذين دعموا وناصروا دفاعنا المقدس عن كرامتنا وهويتنا التنظيمية وإرث رجالات وشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية".