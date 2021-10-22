تحديد موعد عودة راموس لتدريبات سان جيرمان

وطن: كشف تقرير صحفي فرنسي، الخميس، موعد عودة الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان للمشاركة في تدريبات فريقه.

وانضم راموس لصفوف باريس خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ولم يظهر سيرجيو راموس حتى الآن بقميص باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فإنه من المنتظر عودة راموس والانضمام لتدريبات باريس سان جيرمان بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأضافت أن المدافع الإسباني سيكون متاحًا تحت تصرف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الفرنسي، الذي سيقرر موعد مشاركة راموس في المباريات بعد ذلك.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه لانس برصيد 18 نقطة.