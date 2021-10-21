أسرى الجهاد الاسلامي يعلنون انهاء اضرابهم الذي خاضوه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الخميس، إن الحركة الأسيرة، في سجون الاحتلال، أعلنت انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال.

وبين مكتب اعلام الأسرى في بيانٍ له، أن أسرى الجهاد أعلنوا انتهاء اضرابهم الذي خاضوه ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية بحقهم بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع شديد التحصين.

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال شددت من إجراءاتها داخل السجون، بعد عملية تحرر 6 أسرى من سجن جلبوع ذي الحراسة المشددة، مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

فيما يواصل ستّة أسرى الإضراب المفتوح عن الطّعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، بالإضافة إلى ثلاث أسيرات مضربات إسناداً لهم.